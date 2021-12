Positano, la musica non si ferma dice Franco Vigorito, e Positano avrà il suo concerto di capodanno anche se in streaming sul web. Inoltre afferma che “Tutta l’ arte in generale sta vivendo un momento molto difficile per le chiusure e le restrizioni per la Pandemia da covid-19 però l’ arte va avanti, ed è sempre stata all’ avanguardia degli eventi positivi e negativi della storia, abbiamo scelto un programma degno del giorno di capodanno con musiche di Straus e con musiche della grande tradizione operistica Italiana, spero che possa piacere e che porterà un momento di gioia nelle loro case, non è la prima volta che mi esibisco a Positano, la perla della nostra Campania per cui credo che tutti vorrebbero esibirsi in questa splendida cittadina e spero anche di ritornare perché è sempre un piacere ed un onore suonare in questa fantastica città. I miei prossimi programmi sono il giorno di capodanno il concerto alle ore 17:00 al Teatro Tasso di Sorrento mentre il concerto di Amalfi che era previsto nei prossimi giorni è spostato causa emergenza Coronavirus”.