Positano, la messa di Natale con la magia del suono delle zampogne

Positano, costiera amalfitana. La messa di Natale di questa mattina nella Parrocchia di S. Maria Assunta, alla presenza del sindaco Giuseppe Guida, ha visto la partecipazione di tanti cittadini che si sono ritrovati ai piedi della Madonna per festeggiare questo giorno solenne come una grande famiglia. Un’atmosfera di pace e serenità che è stata resa ancora più bella dal tradizionale suono delle zampogne che, alla fine della celebrazione eucaristica, hanno fatto risuonare le nenie natalizie davanti alla statua del Bambinello.

Un momento in cui il tempo si è fermato riportando tutti ai Natali dell’infanzia e con lo sguardo rivolto al futuro.