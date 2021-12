Positano, la danza della speranza di Rosaria De Gregorio

Positano, costiera amalfitana. Un momento davvero emozionante nella pineta che si trova sulla S.S. 163 dove Rosario De Gregorio ha danzato immersa nella bellezza e nel silenzio della natura, con una leggera musica di sottofondo, un palcoscenico fatto di erba e terra e la scenografia unica del tramonto e del profilo delle isole Li Galli. Un momento di pura magia davvero difficile da commentare. Per questo abbiamo voluto condividere con voi il video di questa danza per farvi assaporare insieme a noi quanto l’arte in ogni sua forma rappresenti un tesoro prezioso e possa in un attimo arricchire la nostra giornata. Una danza che per noi rappresenta anche un segno di speranza per un futuro di rinascita.