Positano, in Via Monsignor Saverio Cinque al buio dopo la rimozione del cantiere dell’Ausino e del semaforo

Positano, costiera amalfitana. In Via Monsignor Saverio Cinque, arteria stradale che conduce alla frazione di Montepertuso, è stato rimosso il cantiere dell’Ausino ed il semaforo che regolamentava il traffico. Sicuramente una buona notizia se non ci fosse un piccolo ma non insignificante particolare, ovvero l’illuminazione pubblica spenta per un intero tratto stradale che risulta completamente al buio. Un disagio notevole per i tanti residenti che, una volta parcheggiate le proprie auto, sono costretti ad utilizzare torce o la luce del cellulare, in una situazione di potenziale pericolo nel poter incontrare qualche ostacolo o dislivello sul manto stradale ed anche a causa dei veicoli che potrebbero non accorgersi della loro presenza. Ci auguriamo che al più presto possa essere ripristinata la pubblica illuminazione riportando una situazione di sicurezza in una strada che viene percorsa da molte persone anche nel tardo pomeriggio e la sera.