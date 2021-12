Positano in lutto per il 92enne Giuseppe Cilento, ex Direttore delle Poste

Positano. All’età di 92 anni si è concluso il cammino terreno di Giuseppe Cilento, per tanti anni Direttore delle Poste. A darne il triste annuncio i figli Fortunata, Filomena, Luigi (Rag.) e Giovanni, il genero, le nuore, il fratello Salvatore, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti che l’hanno amato in questa vita e che ora l’accompagnano con la preghiera nel suo ultimo viaggio.

Il rito funebre sarà celebrato venerdì 31 dicembre alle ore 9.30 nella Chiesa del Rosario in Positano.

La redazione di Positanonews si stringe al dolore dei familiari ai quali porge le più sentite condoglianze.