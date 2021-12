Positano, imperdibile il Concerto di Santo Stefano dell’Associazione Franco di Franco

Positano. Alle ore 19.00 del 26 dicembre, nella Chiesa Madre, immancabile appuntamento con l’Associazione Franco Di Franco per l’ultraventennale Concerto di Santo Stefano, con brani noti della tradizione natalizia, alcuni anche cantati dal tenore Tommaso Castello e con gli arrangiamenti del Maestro Giovanni Vuolo.

Inoltre, dato che uno degli obiettivi principali dell’associazione è la formazione musicale dei ragazzi, in continuità con la banda S. Vito, ci saranno anche gli auguri di Natale da parte del giovanissimo allievo Giovanni.

Un appuntamento assolutamente da non perdere per trascorrere una serata all’insegna della buona musica e della calda atmosfera natalizia.