Positano, il torneo dei quartieri: momento straordinario di comunità e condivisione. A Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ieri si è tenuta la finale del torneo dei quartieri, o dei rioni: si è trattato di un momento straordinario di comunità e di condivisione. Una Positano autentica, che si è ritrovata grazie alla famiglia Romano, che vogliamo ringraziare personalmente per la disponibilità, e grazie ai tanti che si sono prodigati per la massima riuscita dell’evento, come si può notare dalle foto di Giuseppe Di Martino che, insieme a Positanonews, ha seguito la finale.

di 19 Galleria fotografica Positano, i vincitori del torneo dei quartieri









Ma Positanonews ha seguito anche la manifestazione ed è stata la prima a credere in loro. Ieri abbiamo avuto l’onore di essere presenti, di essere chiamati in campo e ringraziati. E a nostra volta ringraziamo.

Ringraziamo perché abbiamo avuto la possibilità di vivere in prima persona un momento fantastico, grazie anche alla bellissima novità della partecipazione delle donne, che hanno dimostrato di essere davvero all’altezza.

La finale è stata emozionante: hanno giovato con agonismo, non soltanto con spirito folkloristico.

E la qualità di questa “competizione” si può notare anche dalla presenza di arbitri professionisti e dall’organizzazione meticolosa.