Positano, il sindaco Giuseppe Guida sull’aumento dei contagi: “Situazione sotto controllo”

Positano, abbiamo intervistato il Sindaco Giuseppe Guida che ci ha fornito importanti chiarimenti in merito alla situazione epidemiologica in città in seguito all’aumento dei contagi avvenuto negli ultimi giorni: «Oggi è stato l’ultimo consiglio del 2022. Ho aperto i lavori rappresentando in consiglio quella che è la situazione di emergenza sanitaria sul territorio. Purtroppo negli ultimi due giorni abbiamo assistito ad un aumento considerevole dei contagi sul territorio anche per il diffondersi della variante Omicron che però, va sottolineato, è molto più debole di quella precedente. E’ sicuramente più contagiosa ma i sintomi sono più lievi, grazie anche alla campagna di vaccinazione. I 44 cittadini contagiati stanno tutti bene, sono asintomatici o con sintomi molto lievi. A Positano abbiamo un centro vaccinale che funziona benissimo, un fiore all’occhiello non solo del paese e della costiera amalfitana ma dell’intera Regione. Abbiamo una percentuale dei vaccinati vicina al 90%. Quindi, nonostante l’aumento dei contagi, la situazione resta abbastanza tranquilla. Non dobbiamo lasciarci prendere dall’ansia e dalla psicosi, ma continuare a rispettare le regole, essere responsabili, evitare contatti inutili. Il dato più importante da tener presente è quello dell’ospedalizzazione, in netto calo rispetto allo scorso anno»