Positano, il ricordo di Tanina Vanacore per la sorella “Lillina” . Dolore nel paese nella perla della Costiera amalfitana per la scomparsa di Angela Vanacore detta “Lillina” , moglie di Paolo Lucibello. Noi tutti siamo rimasti colpiti da questa scomparsa, questo è il ricordo di Tanina che abbracciamo . Siamo vicini in questo dolore a tutta la famiglia

“una sorella è un pezzo del tuo cuore che va via …Amatevi perché la famiglia è l’unico valore serio della Vita..TVB LILLI VOLA IN ALTO”