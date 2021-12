Positano, il quartiere della Chiesa Nuova al buio per un guasto elettrico

Positano, costiera amalfitana. Il quartiere della Chiesa Nuova, proprio all’ingresso della città verticale, è rimasto completamente al buio dalle 19.00 circa a causa di un guasto sulla linea elettrica. Disagi tra i residenti che all’improvviso hanno visto spegnersi lampadine e televisori, alberi di Natale ed illuminazioni festive ed hanno dovuto ricorrere a soluzioni di emergenza in attesa del ripristino del servizio. Ma c’è anche chi ne ha approfittato per godersi la vista del resto del paese illuminato a festa in attesa del ritorno della corrente elettrica.