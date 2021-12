Positano, il plauso del sindaco Giuseppe Guida per l’adattamento dell’opera teatrale “Natale in Casa Cupiello”

Positano. Ieri nella Chiesa del Santo Rosario è stato messo in scena un adattamento di “Natale in Casa Cupiello” che ha riscosso grande successo e consenso da parte degli spettatori. Ed il sindaco Giuseppe Guida ha voluto manifestare il proprio entusiasmo con un post sulla pagina Facebook del Comune: «Ieri abbiamo assistito ad uno spettacolo che definirlo “Bello” è riduttivo. Un adattamento di “Natale in Casa Cupiello”, la famosa opera teatrale tragicomica del Maestro Eduardo De Filippo, che rappresenta senza alcun dubbio uno dei suoi capolavori più brillanti. Si è ristretto il focus della vicenda focalizzando l’attenzione sui personaggi, interpretati magistralmente dagli attori della Compagnia M.A.T.I. che hanno saputo far emergere le caratteristiche peculiari di ognuno di loro. Tra una scena e l’altra, interventi musicali con l’inconfondibile voce di Nuccia Paolillo, accompagnata al mandolino dal M° Franco D’Amato. Questa è la strada che vogliamo continuare a percorrere spaziando tra cultura ed alta qualità, perché in tal modo portiamo a Positano il Teatro, la Musica, l’Arte, tutto ciò che valorizza la bellezza e l’esclusività delle nostre risorse».

(foto Alex Lucibello)