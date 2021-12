Positano, il messaggio di auguri di Natale inviato dal sindaco Giuseppe Guida insieme al calendario dell’avvento

Positano. Il sindaco Giuseppe Guida, come abbiamo già scritto, ha fatto arrivare nelle case dei suoi concittadini un calendario dell’Avvento con una favola dell’attore Giuseppe Rispoli da scoprire giorno per giorno ed una candela rossa da accendere nel giorno di Natale. Ed ecco il messaggio di auguri che accompagna questo bellissimo dono: «Come ogni anno ci apprestiamo a vivere il periodo natalizio soffermandoci su quanto fatto, ma soprattutto su quanto ancora sia intenzione di realizzare, chiedendo a noi stessi di fare sempre meglio.

L’avvento rappresenta un momento di riflessione, di avvicinamento alla nascita di nostro Signore per ognuno di noi vuol dire crescita di un sentimento di vita nuova che sboccia.

Lo scorso Natale abbiamo piantato il seme della responsabilità e della solidarietà, che quest’anno abbiamo coltivato con grande impegno e sacrificio, raccogliendo i frutti di una forte appartenenza, unione e senso di comunità.

Il Natale che oggi ci troviamo a vivere deve avere una nuova prospettiva; deve guardare ad un futuro prossimo di grandi soddisfazioni e successi, deve lasciarsi alle spalle tutto ciò che di doloroso e triste abbiamo affrontato, deve donarci il regalo più importante di cui tutti noi abbiamo bisogno: la certezza nel nostro futuro!!!

Il Natale è pura magia, è quel periodo dell’anno amato da grandi e piccini, in cui si respira un’atmosfera unica e inconfondibile. Ed è proprio quello spirito natalizio che vogliamo ci accompagni per tutto il resto dell’anno.

Prendiamo esempio dai nostri bambini, meravigliosi, creativi e pieni di risorse, che grazie alla loro innocente inconsapevolezza riescono ancora a cogliere il vero spirito del Natale.

Abbiamo voluto realizzare un calendario con una favola suddivisa per i 25 giorni di avvento, dove giorno dopo giorno i nostri bambini potranno scoprire un piccolo particolare del racconto per arrivare al giorno di Natale ed accendere nell’abbraccio delle nostre famiglie la candela simbolo di luce, che si trasforma in consapevolezza ed energia, valori preziosi che non è possibile comprare ma che possiamo far risplendere nei nostri occhi e in quelli di chi ci guarda.

Auguri dunque a chi crede nella luce, nella speranza e nella forza delle persone, nel senso di unione e collaborazione che fa di noi una grande e solida comunità.

Felice e sereno Natale a tutti Voi».