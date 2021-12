Positano, il Consiglio di Stato ribalta il Tar: “Pedema” sfratta “Multiservice”

Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del Tar e annulla la sentenza con la quale la “Pedema Service” di Pagani era stata estromessa dal bando per il servizio di spazzamento delle strade di Positano. Si chiude così una battaglia legale iniziata nel gennaio del 2020, quando l’Ente della Città Verticale, all’epoca guidato da Michele De Lucia , aveva indetto la procedura di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento strade: ne era risultata aggiudicataria la “Pedema Services”. La seconda classificata in graduatoria, la “Multiservice Positano”, aveva proposto ricorso al Tar sostenendo l’illegittimità della ditta vincitrice del bando per la modifica di alcune voci dell’offerta in sede di sua giustificazione.

Il Tar aveva accolto il ricorso annullando l’aggiudicazione. In particolare, la sentenza ravvisava un’illegittima modifica del contenuto dell’offerta. «L’aggiudicataria ha rideterminato l’offerta economica per ben due volte, sia nella parte inerente il costo del personale sia nella parte afferente gli oneri di sicurezza aziendale – si legge nella sentenza del Tar – . La “Pedema” ha poi, variato il numero del personale impiegato nel servizio di spazzamento nonché le ore di esecuzione lavorativa, unitamente ad altri profili modificativi, degno di analogo rilievo».