Positano, il 4 dicembre si dona il sangue in Piazza dei Racconti

Sabato 4 dicembre 2021 sarà possibile donare il sangue dalle ore 8 alle ore 10.30 a Positano, in Piazza dei Racconti, in occasione della “Giornata del dono del Sangue” organizzata dall’ Avis Comunale Salerno.

Al fine di attenersi alle normative di prevenzione per la diffusione del Covid-19, si è fatto obbligo di prenotare la propria donazione telefonando allo 335-6574781.

Alcune raccomandazioni:

– si può donare da 18 a 65 anni (se prima volta non oltre 60 anni);

– peso non inferiore a 50 kg;

– intervallo di donazione: uomini 90 giorni, donne 180 giorni;

– bisogna esibire un documento di identità ed il codice fiscale.

Per tutti i donatori che hanno concluso il ciclo di vaccinazione è possibile effettuare a richiesta la conta degli anticorpi. Dai una mano alla vita, dona il sangue!