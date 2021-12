Positano, il 2 ed il 5 gennaio appuntamento con la tombolata online. Ecco come partecipare

Positano, si rinnova l’appuntamento con la tradizionale tombolata per gli anziani a cura della Comune e della Croce Rossa Italiana (Comitato di Costa Amalfitana). E l’appuntamento online raddoppia con la presenza di due date: domenica 2 gennaio e mercoledì 5 gennaio a partire dalle ore 16.00.

Per partecipare alle iniziative è necessaria la prenotazione da effettuare al numero 333.92.49.459 entro e non oltre il 31.12.20121 per la tombola del 2.1.2022 ed entro e non oltre il 3.1.2022 per la tombola del 5.1.2022.