Positano, Ieri le semifinali del torneo dei rioni ecco come sono andate

Ieri le semifinali del torneo dei rioni ecco come sono andate: la squadra Fornillo ha vinto 9-0 contro la squadra Spiaggia, mentre l’ altra semifinale tra Mulini e Pastiniello è finita 6-6 e poi ci sono stati i calci di rigore in cui la squadra Pastininiello è riuscita a vincere aggiudicandosi il posto in finale contro la squadra Fornillo che si terrà martedì 21 dicembre. Il torneo sta andando alla grandissima, tanto sano agonismo, tanto impegno e sportività da tutti i componenti delle squadre, a gli organizzatori del torneo piace tantissimo questo spirito e sperano che anche le semifinali di domani del memorial Mariofranco Arpino ci regaleranno delle belle emozioni con tanta sportività in campo e che vinca il migliore. Stanno apprezzando tanto l’ impegno dei ragazzi giovani, le new entry che si stanno appassionando a questo torneo dei rioni, anche le persone di esperienza over 50 stanno dimostrando di essere ancora all’ altezza di giocare qualche partita, divertendosi e dando consigli alle persone più giovani, uno degli organizzatori ci dice che sta notando tanta passione per lo sport in questo torneo dei rioni sia da parte degli uomini sia dalla parte delle donne per quanto riguarda la categoria femminile.