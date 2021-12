Positano: i ragazzi dell’ACG organizzano la Festa del Natale! I ragazzi dell’ACG (azione cattolica giovanissimi) della parrocchia di Santa Maria Assunta, a Positano, in Costiera Amalfitana, organizzano per tutti i bambini ed i ragazzi dai 6 anni in su la Festa del Natale!

La festa di natale si terrà giovedì 23 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Iscrizione in parrocchia entro domenica 19 dicembre (sarà consegnato il modulo d’iscrizione e l’autorizzazione per le foto). I dettagli nel programma. Ci sarà anche una sorpresa finale.