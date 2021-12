Positano, i mercatini di Natale nel segno della beneficenza tra golosità ed idee regalo

Positano, in Via dei Mulini allestiti i Mercatini di Natale. Abbiamo incontrato Rosaria Ferrara dell’Associazione “Gemellaggio Positano-Thurnau” che ci ha confermato come questo Natale sia decisamente migliore rispetto a quello dell’anno scorso. Al momento sono stati allestiti una decina di stand che offrono una vasta scelta di prodotti fatti a mano con passione ed amore. Sarà possibile acquistare deliziosi biscotti, oppure oggetti in ceramica e tantissime altre idee che riscalderanno il vostro Natale. Il ricavato delle vendite sarà quasi completamente devoluto in beneficenza a favore di alcune famiglie del posto in difficoltà, quindi un’occasione per acquistare dei regali per le persone care oppure da fare a se stessi, regalando allo stesso tempo un sorriso a chi ne ha bisogno.