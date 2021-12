Positano, i Giovani di Nocelle: “Vi aspettiamo il 31 dicembre a mezzanotte in piazza S.Croce per la tradizionale cantata di Capodanno”. “Nessuno di noi si aspettava di ritrovarsi ancora in questa critica situazione che ormai dura da tre anni, ci aspettavamo di festeggiare il nostro Eco-Capodanno con tutti voi nella completa tranquillità ma purtroppo così non è, non è possibile organizzare tutto ciò che vogliamo per la sicurezza di tutti… – annuncia il gruppo dei Giovani Di Nocelle di Positano, in Costiera Amalfitana – Ma per non perdere lo spirito di queste feste vi aspettiamo ugualmente il giorno 31 dicembre in piazza S.Croce a mezzanotte per la tradizionale cantata del Capodanno con brindisi finale, per un momento insieme come augurio di buon anno. E domenica 5 alle ore 18.30 per l’accensione del nostro albero GDN”.

“Incrociamo le dita per il 2022 – continuano –. Buone feste e vi aspettiamo”.