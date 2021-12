Positano, grosso lavoro del COC. Per il report si prevedono una decina di contagi, anche per chi ha già già avuto il Covid. Un lavoro continuo quello del COC attivato dal sindaco Giuseppe Guida in Costiera amalfitana che lavora in stretta sinergia con l’ASL di Salerno. Fondamentale la sinergia con l’amministrazione comunale per affrontare la pandemia, purtroppo, in linea con quello che sta avvenendo in Costa d’ Amalfi, in Campania e in Italia, i contagi da coronavirus Covid – 19 stanno crescendo. Al momento sono una decina di positivi, poi questa sera ci sarà il consueto report dell’amministrazione comunale. In gran parte giovani provenienti dall’estero e giovanissimi, c’è chi aveva già preso il Covid ed era vaccinato. A proposito dei vaccini, con l’estensione del Green Pass c’è un boom di richieste con le consuete difficoltà di gestione che altrove, come sta documentando Positanonews da stamattina, sono diventate quasi ingestibili. Fra le prime nuove dosi e le terze si stanno creando calche non di poco conto a Salerno e a Corbara . Positano ha la fortuna di avere un hub vaccinale sul posto, comodo ed efficiente, ma sicuramente i problemi non mancheranno, quindi consigliamo molta pazienza e calma a tutti. Ne usciremo