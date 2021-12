Il Concerto di Santo Stefano a cura dell’Associazione Franco di Franco è oramai un appuntamento fisso nella programmazione natalizia del Comune di Positano.

All’interno l’esibizione dei più piccoli che frequentano la scuola di musica da appena un mese.

Forte l’emozione anche della performance di Giovanni D’Urso, che ieri sera ha diretto il quartetto formato da Aldo Rispoli, Ciro Buonocore e Salvatore Cinque.

Ieri presso la Chiesa Madre, abbiamo assistito ad una serata magica, con le classiche melodie della tradizione natalizia accompagnate dalla voce del tenore Tommaso Castello.

Al termine, il Sindaco Giuseppe Guida ha voluto consegnare una targa alle sorelle Di Franco, ricordando con particolare emozione il Maestro Franco di Franco, un vero e proprio esempio di vita e punto di riferimento per un’intera generazione positanese. Un piccolo siparietto con l’osservazione da parte delle sorelle Di Franco che chiedevano un locale dove poter mettere la targa.

L’associazione, infatti, oltre a formare i giovani e fornire loro lo studio di uno strumento musicale, si pone l’obiettivo primario di trasmettere l’amore per l’arte della musica, il tutto con massimo impegno e dedizione costante.

“E’ stata una forte emozione assistere all’esibizione di un gruppo così affiatato di musicisti – dichiara il Sindaco – e soprattutto vedere i piccoli esordienti, già così attenti e desiderosi di esibirsi dinanzi ad un pubblico. Che questo sia solo l’inizio per un loro futuro all’interno del magico mondo della musica”.