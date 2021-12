Positano, gli auguri di un buon anno nuovo da Eileen Huang. L’inarrestabile Heileen Wahg, cittadina positanese, mentre prosegue con i suoi concerti in giro per il mondo, augura a tutti i cittadini della città verticale perla della Costiera Amalfitana, e non solo, un buon anno nuovo con questo video che ha inviato a noi di Positanonews!

Innamorata del nostro paese la pianista e maestra di Tai Chi Quan, che ha suonato anche per Mao Tse Tung, e gira tutto il mondo, continua con il suo IMC Festival portando la musica in Costa d’ Amalfi.