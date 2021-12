Positano gli auguri di Natale dal Mar con lo scrittore Sabella. Il Museo della Villa Romana , gestita magistralmente da giovani professionisti, grazie al Comune, la Parrocchia Santa Maria Assunta e la Soprintendenza, è diventato un gioiello per la Costiera amalfitana. Anche con la pandemia è stato aperto e continua a riscuotere successo e consensi. Una offerta di turismo culturale straordinario per il nostro paese. Positanonews li sente per gli auguri di Natale e sentiamo anche Geppino Sabella che ci parla della sua ultima bella opera letteraria riguarda il diritto di navigazione e Flavio Gioia per poi continuare la nostra diretta sulla spiaggia

Ricordiamo che il MAR, in questo periodo, è aperto dalle 10 alle 16

Per tutte le informazioni e orari consultare la pagina facebook del MAR