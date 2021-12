Positano, Giovanni Russo vince il ricorso al Tar contro il Comune, niente demolizione sui presunti abusi dell’isola de Li Galli

Positano, Costiera amalfitana. Si salvano dalle demolizioni alcune opere ai manufatti sull’isola de Li Galli, l’isola delle Sirene di Omero, dove Ulisse riuscì a sfidarle, nel golfo della Costa d’ Amalfi . I giudici salvano dall’abbattimento gli immobili delle isole de Li Galli ch’erano finiti nel mirino del Comune di Positano. La vicenda che coinvolge i piccoli isolotti al largo di Positano in Costiera amalfitana , che sono state del coreografo Leonide Massine e del ballerino russo Rudolf Nureyev, è quanto mai complessa e articolata. Nel 2012, in seguito un sopralluogo, era stata contestata la realizzazione di alcune opere in assenza del titolo edilizio necessario, per le quali era stata adottata dal Comune un’ordinanza di demolizione. In seguito al ricorso presentato dalla società “Li Galli di Giovanni Russo & C.”, era stata depositata istanza d’accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica non solo delle opere per le quali era stata chiesta la demolizione dall’ente comunale, ma anche di ulteriori manufatti realizzati sull’Isola che un tempo fu il buen retiro del ballerino.

Con le pratiche in sospeso, il Tar dichiarò perento il vecchio ricorso, come riporta Salvatore Serio su La Città di Salerno .Nel 2014 la società che proprietaria dell’isolotto aveva anche depositato la Segnalazione certificata d’inizio attività per gli interventi di ripristino parziale delle opere, senza che il Comune emanasse alcun provvedimento inibitorio, con la comunicazione di fine lavori nel mese di dicembre del 2015. L’Ente comunale, lo scorso 7 ottobre, aveva respinto l’istanza di accertamento di conformità e compatibilità del 2013 e pochi giorni dopo, per la precisione il 15 ottobre 2021, aveva contestato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione. Ne è quindi seguito un ulteriore ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. Contro l’atto del Comune guidato dal sindaco Giuseppe Guida, ma l’Ente non s’è neppure costituito in giudizio. La tesi della società ricorrente si basa sul fatto che la perenzione, di fatti la cancellazione, del precedente ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione, sarebbe sufficiente a giustificare l’inottemperanza. Inoltre gli avvocati difensori della società hanno posto l’accento sui tempi troppo stretti tra l’atto con il quale è stata respinta l’istanza di accertamento di conformità e compatibilità e quello con il quale veniva contestata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, solo otto giorni.

Il termine per richiedere la sanatoria delle opere realizzate in assenza di titoli autorizzativi è di 90 giorni. «Il Comune di Positano avrebbe dovuto prima, definire i procedimenti di sanatoria ed accertamento di conformità, attivati dalla ricorrente con istanze del 14 gennaio del 2013 e 28 novembre 2013 – si legge nella sentenza del Tar – nell’ipotesi di esito negativo di entrambe le istanze e decorso l’ulteriore termine di 90 giorni, accertare l’eventuale inottemperanza all’ordinanza di demolizione». La presentazione di una domanda di sanatoria fa infatti venir meno l’interesse al ricorso, poiché il Comune dovrà emanare un nuovo atto sulla base della verifica della sanabilità o meno delle opere in questione e, solo in caso esso sia negativo, l’ordine di demolizione potrà riprendere efficacia. D’altro canto il perfezionamento della sanatoria renderà legittima l’opera e non più applicabile la sanzione.

Per questo il Tar ha accolto il ricorso: niente ruspe in uno dei luoghi più affascinanti e suggestivi non solo della Costiera Amalfitana ma dell’intero pianeta. Questo piccolo lembo di terra nella sua storia ha ospitato grandi artisti. Non solo Nureyev ma il “Gallo Lungo”, la maggiore delle tre isole, è stata la casa di un altro grande ballerino russo, Leonide Massine, che a partire dall’estate del 1924, costruì Villa Grande, ricordata come Villa Massine. Poi l’architetto Le Corbusier nel 1937 la ristrutturò per la prima volta. Alla morte di Massine, nel 1989, la villa insieme all’isola venne venduta a Nureyev e solo successivamente, nel 1994, fu trasferita alla cordata di imprenditori sorrentini.