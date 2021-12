Positano: ecco i nomi dietro il successo del MAR. In data di ieri, martedì 14 dicembre 2021, sono iniziate le visite guidate al MAR e i laboratori creativi per gli studenti dell’Istituto Lucantonio Porzio. Si tratta di una delle iniziative più interessanti del Natale Verticale di Positano che si concluderà domani, giovedì 16 dicembre 2021.

L’iniziativa è nata da un progetto comune realizzato dal Sindaco Giuseppe Guida e dall’Intera Amministrazione Comunale in sinergia con l’Istituto Scolastico, nella persona della Preside Stefania Astarita. Ma non potrebbe avere luogo se non fosse per le archeologhe ed archeologi che lo rendono possibile. Stiamo parlando della Dott.ssa Apuzzo Antonella, Dott. Casola Dario, Dott.ssa Cervero Floriana (che attualmente è in ferie e non sta partecipando alle attività di questo periodo), Dott.ssa Cobalto Paola, Cuomo Adele, Dott.ssa Starace Marzia, Dott.ssa Giovanna Tedesco.

Gli incontri, interamente dedicati ai nostri ragazzi, sono dunque a cura delle guide locali impiegate quotidianamente presso il sito, ed hanno l’obiettivo di ricreare momenti di formazione che vanno ben oltre l’ordinario ambito scolastico, il tutto per offrire nuovi spunti ed arricchire con ulteriori strumenti l’apprendimento degli studenti che hanno così l’opportunità di toccare con mano e ammirare con i propri occhi gli elementi peculiari della Villa Romana, oggi testimonianza diretta del nostro passato, vero e proprio fiore all’occhiello del patrimonio storico-artistico.