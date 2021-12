Positano e Amalfi i paesi che non hanno terrorizzato cittadini e turisti con ulteriori restrizioni anti Covid

Positano e Amalfi sono gli unici paesi che non ha terrorizzato cittadini e turisti con ulteriori restrizioni anti Covid. In questi paesi della Costiera Amalfitana, durante questo periodo si è attenuta in maniera scrupolosa, seria, alle normative imposte dalle Regione Campania e dal governo, e lo hanno dimostrato i dati e i risultati ottenuti. Son pochi i paesi in provincia di Salerno che non han imposto ulteriori restrizioni a quelle già previste, tra le quali le chiusure di chiese e cimiteri, che alla fine si sono rivelate inutili, perché Positano è e resta un paese virtuoso.

A Positano, infatti, c’è la più alta percentuale di vaccinati, ha l’hub vaccinale che funziona forse meglio di tutta la provincia di Salerno ed è un paese che con i contagi è nei limiti, senza aver mai raggiunto numeri eccessivi. Ad Amalfi l’amministrazione , che ha spinto molto per la vaccinazione , che si fa nel comprensorio all’Ospedale di Castiglione di Ravello , ha attivato tante attività di vicinanza ai cittadini con la Millennium, ma anche con varie attività sociali come “Casa Amalfi” che la hanno distinta in Campania

In più, l’amministrazione De Lucia prima e Guida dopo, per Positano, e l’amministrazione di Daniele Milano, che ha vissuto tutta la pandemia, hanno mostrato di sapere come fare a non stressare i residenti ed i turisti, ma di essere anche in questo modo efficienti e rigorosi in maniera più che sufficiente.

Si tratta di un encomio che vogliamo fare noi di Positanonews alle amministrazioni, che non han terrorizzato i cittadini come è avvenuto in altri luoghi con misure eccessivamente , e inutilmente, repressive, come chiudere cimiteri, chiese, sopprimere eventi che si potrebbero fare comunque seguendo le regole contro questa pandemia da coronavirus Covid – 19 che rischia di uccidere anche gli animi e questo sarebbe il crimine più grande.

Sicurezza si, ma non oppressione , quando questa è inutile dimostra l’incapacità di gestire la situazione, cosa che le due amministrazioni finora hanno mostrato di saper fare bene con serenità ed infondendo serenità.

La foto di Michele Abbagnara al quale auguriamo pronta guarigione