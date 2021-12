Positano e Amalfi Green Pass normale e super, c’è chi non fa entare al bar o ristorante, ma al banco si può ancora. Interventi delle forze dell’ordine e titolari in Costiera amalfitana molto rigidi, oltre il previsto addirittura. In effetti, e in questo ha molta colpa il Governo, si è fatta una campagna molto pressante contro i “no vax”. Per tutto il periodo natalizio, fino al 15 gennaio esattamente, dal 6 dicembre le regole sono davvero molto più rigide, ma non tanto da impedire l’accesso a bar e ristoranti senza green pass se si usufruisce del solo servizio al banco in zona bianca, come è la Campania. Ad ogni buon conto pubblichiamo le disposizioni UFFICIALI dal sito del Ministero della Salute che specifica esattamente le regole per il contenimento del Coronavirus Covid – 19

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_attivita_consentite.pdf