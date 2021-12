Positano, dolore per la scomparsa di Angela Vanacore detta “Lillina”

Positano, Costiera amalfitana . Dolore per la scomparsa di Angela Vanacore detta “Lillina” . Siamo rimasti sgomenti dalla notizia data su facebook da Lucia Lucibello, facciamo le nostre condoglianze a tutta la famiglia, al marito Paolo e ai figli Matteo e Lucia e a tutti i familiari. “Lillina” è sempre stata una donna di carattere, dolcissima e in gamba, gentile ma nello stesso determinata, una gran lavoratrice. Ne ho un bel ricordo e la sua scomparsa ci ha colpito come un fulmine a ciel sereno.