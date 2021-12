Positano dà il via alle manifestazioni natalizie: grande successo per il concerto di Peppe Barra. Il calendario ricco di eventi per il Natale a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, ha ufficialmente preso il via.

di 14 Galleria fotografica Positano: grande successo per il concerto di Peppe Barra









Nella serata di ieri, martedì 7 dicembre 2021, a partire dalle ore 19.00, nella Chiesa Madre si è tenuto il concerto di Peppe Barra, Angela Luglio ed Enrico Vicinanza, con l’orchestra di Paolo Del Vecchio, Luca Urciuolo, Sasà Pelosi, Ivan Lacagnina, Francesco Di Cristofaro.

Grande successo per un grande artista dalle mille voci capace di coinvolgere un pubblico di tutte le età. Con lui, musica, canto e parole si fondono in un tutt’uno dando vita ad uno spettacolo della vera tradizione.

L’attore e cantante nasce a Roma nel 1944. La sua carriera esplode negli anni Settanta, tra gli ultimi spettacoli “Vurria addeventare” nel 2015 e “Sogno di una notte incantata nel 2016. Ha registrato nove album da solista, nove con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e due con la madre Concetta.

Foto di Giuseppe Di Martino