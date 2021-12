Positano, covid 19: i dati ufficiali parlano oggi di 14 contagiati

Positano, covid 19: i dati ufficiali parlano di 14 contagiati, per un totale di ventidue persone positive al covid 19, ma pare che nella realtà se ne contano molti di più.

In Penisola Sorrentina i sindaci hanno fatto appello a chiunque sia positivo, in autodiagnosi, di comunicare la cosa oltre che al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, alle autorità competenti”.

Il Comune di Meta ha inoltre aggiunto:” Risultare positivo non è una vergogna, né deve essere vissuto come un dramma, ma per consentire una serie di pratiche di salute pubblica e di controllo del territorio è necessario conoscere il luogo di isolamento fiduciario dei positivi ed il loro stato di salute generale”