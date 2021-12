Positano, cordoglio per Ercolino: Archeoclub Lubrense lo ricorda così

Positano è ancora sconvolta per la perdita di Romolo Ercolino all’età di 84 anni. L’Architetto docente all’Università degli Studi della Calabria e Seconda Università di Napoli, nel corso della sua carriera ha anche lavorato in sinergia con altri studiosi delle coste d’Amalfi e Sorrento, diventando socio del Rotary Club Costiera Amalfitana, Centro di Cultura e Storia Amalfitana e dell’Archeo Club. Proprio i membri di quest’ultimo hanno voluto omaggiare Romolo con l’ultimo saluto, ricordandolo in un’escursione a Punta Campanella Ancora una triste notizia – scrive l’Archeo Club – : ci lascia l’architetto Romolo Ercolino di anni 84, fraterno amico di Don Peppino, uomo di grande cultura ed umanità, esperto di fortificazioni militari e prezioso collaboratore del nostro Archeoclub. Nel porgere le nostre più sentite condoglianze al figlio Giovanni e alla famiglia tutta vogliamo ricordarlo con queste rare immagini che lo ritraggono felice di condurre una nostra escursione a Punta Campanella. Riposa in pace.