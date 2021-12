Positano, consiglio comunale con contrasti sul regolamento sul suolo pubblico e un chiarimento con la stampa

Positano, consiglio comunale con contrasti sul regolamento sul suolo pubblico. Un consiglio dai toni accesi sul finale quello della cittadina della Costiera amalfitana. Il dibattito si è fatto teso e nervoso su alcuni punti del regolamento , questioni che veranno sicuramente sviscerate dalle parti in causa. Al momento finale del dibattito vi è stato anche un intervento nei confronti della stampa presente in aula sicuramente per un equivoco. Abbiamo chiesto la parola ma il sindaco ha ritenuto di non concederla, abbiamo avuto modo poi di confrontarci con le opposizioni. Non stavamo facendo un video, ma solo foto. Riteniamo di poter fare anche video e dirette, ma evitiamo visto che l’ultima volta che abbiamo provato a fare una diretta streaming ci sono state contestazioni . Le dirette streaming giornalistiche sono sempre soggettive , se si inquadra più il sindaco che l’opposizione, o vi sono problemi tecnici, quando non sono istituzionali, si rischia il frainteso e l’incidente diplomatico quindi per scelta evitiamo. Il ruolo di un giornale è quello di documentare, i video servono per il ruolo di “citizen journalism”, ma non possono sostituire una diretta streaming istituzionale , alla quale siamo favorevoli ma da anni non da ora, ma deve essere fatta con tutti i crismi, sopratutto tecnici, adeguati. Video e dirette con intenti giornalistico / documentaristico non possono sostituirsi alle dirette streaming istituzionali che devono risolvere problemi tecnici importanti, come l’audio , con microfoni e sistemi adeguati, come abbiamo detto ai consiglieri di opposizione. Abbiamo proposto al capogruppo di minoranza Gabriella Guida di fare un video a fine consiglio di tre minuti, se vuole, altrimenti pubblichiamo i loro comunicati, Positanonews ha sempre tenuto le porte aperte a tutti. Non si può limitare il nostro ruolo a un contesto locale, abbiamo una presenza forte e considerevole in Campania, in particolare in Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana . Positanonews ha ed ha avuto rapporti , per quanto riguarda il lavoro della società di comunicazione, che è una società di servizi e quindi una attività lavorativa , con comuni come Sorrento, Ravello , Amalfi , quindi è normale che per i servizi di comunicazione ( eventi, manifestazioni, viabilità, ordine pubblico, cronaca ) ci si rivolga all’unico giornale registrato del territorio, come hanno fatto comuni limitrofi. Sarebbe auspicabile che questo venga riconosciuto come un elemento positivo quello di valorizzare le risorse locali. Per quanto riguarda il ruolo di “giornale”, Positanonews ha documentato e denunciato tantissime cose anche gravissime in passato, ultimamente il malfunzionamento dei semafori e della gestione della viabilità, prima ancora della tragedia capitata alla cara Fernanda, e personalmente ho denunciato anche la cosa in un servizio Rai, e questo da solo, inoltre abbiamo denunciato la mancanza di un medico in spiaggia e della guardia medica, denunce riprese dalla stessa opposizione di “Super Positano” che evidentemente ha riconosciuto il nostro ruolo oggettivamente. Noi non siamo di parte, se non dalla parte dei cittadini. Auguriamo buon anno a tutti