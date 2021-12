Positano, come prenotare la terza dose di vaccino? Arrivano molte domante dalla Costiera amalfitana in redazione

Bisogna sempre iscriversi sulla piattaforma della Regione Campania

A Positano, in collaborazione con l’ASL di Salerno procede speditamente e in maniera ottimale l’attività dell’hub vaccinale di Via Pasitea .

Per i bambini dai 12 si sta predisponendo una giornata dedicata a loro

Possono contattare ore 9/13 questo numero 335 7328002