Positano, centro vaccinale al lavoro per le terze dosi. Percentuale di somministrazioni tra le più alte in Italia

Positano. Continua il grande lavoro del Centro Vaccinale di Positano. Abbiamo sentito Angelica D’Urso che ci ha confermato che, fino alla giornata di ieri, le percentuali di somministrazione sono dell’87% per le prime dosi e del 22% per le terze dosi. Oggi si continua esclusivamente con le terze dosi che dovrebbero essere circa 150 con il vaccino Moderna e si dovrebbe quindi raggiungere il 25% per quanto riguarda il terzo richiamo. Una percentuale molto alta, che si classifica tranquillamente tra le più alte a livello nazionale. Per quanto concerne le prime dosi, Positano dovrebbe essere il comune costiero con la percentuale più alta di somministrazioni. Prima di Natale ci saranno altre giornate dedicate al vaccino e si spera di poter presto aumentare ulteriormente i numeri compatibilmente con l’arrivo del Pfizer che al momento manca dappertutto.

Ci complimentiamo con il centro vaccinale di Positano e con tutti gli operatori sanitari ed i volontari che stanno prestando il loro prezioso contributo a beneficio dell’intera popolazione.