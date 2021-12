Positano, cambia la modalità per la somministrazione delle terze dosi: dal nuovo anno vaccini per chi viene convocato. L’Amministrazione Comunale di Positano, in Costiera Amalfitana, ha diffuso un avviso per quanto riguarda un cambio di modalità di prenotazione per le terze dosi e la loro somministrazione presso il centro vaccinale.

A partire da sabato 1 gennaio 2022, le vaccinazioni avverranno esclusivamente su convocazione: potranno presentarsi al centro vaccinale i cittadini che hanno ricevuto una mail o un sms con la prenotazione.