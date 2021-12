Positano, benvenuta piccola Vittoria!

La città verticale in festa per la nascita della piccola Vittoria, venuta alla luce ieri, per la felicità dei neogenitori, mamma Romina Canzanella e papà Omar Anastasio.

Formuliamo i migliori auguri a Romina e Omar e ai nonni per il lieto evento e auguriamo alla piccola Vittoria un futuro ricco di amore e felicità.

La giovanissima nonna Valentina ha espresso tutta la sua gioia sui social: