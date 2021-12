Positano bellissimo programma per le festività, oggi

Positano, perla della Costiera amalfitana non a caso, per queste festività natalizie un bellissimo e ricco programma con eventi tutti i giorni fra Natale , Capodanno e l’ Epifania

Oggi abbiamo Nascette lu Messia alle 16:00 presso la Chiesa di Santa Margherita

Qui sotto tutto il programma

Per l’ingresso occorre il Green pass come per legge e gli accessi saranno consentiti fino ad esaurimento posti nel rispetto delle normative . Ricordiamo che per le disposizioni anti Covid e le ordinanze della Regione Campania non ci saranno eventi all’aperto, ma Positano è straordinaria nella sua bellezza a Natale.

Foto Giuseppe Di Martino