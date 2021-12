Positano, auguri a Giulio Mandara e Ludovica Barba per le loro nozze d’argento

Positano, oggi Giulio Mandara e Ludovica Barba hanno festeggiato il traguardo delle nozze d’argento nella Cappella del Palazzo Vescovile di Poggio Mirteto, circondati dall’affetto dei familiari e degli amici più stretti. Una data importante che li vede innamorati ed uniti come quando 25 anni fa si promisero amore eterno, quell’amore che li ha sempre accompagnati e che è stata sempre la loro forza. A celebrare il rito religioso il vescovo Ernesto Mandara che, per impegni di lavoro, non poteva tornare a Positano per rinnovare la loro promessa di matrimonio ma i coniugi hanno deciso di raggiungerlo nella chiesette della curia di Poggio Mirteto per poter rinnovare davanti a lui e a Dio il loro “Sì”. Una presenza anche affettiva quella di Mons. Mandara perché, oltre che celebrante, era partecipe anche come zio. E per l’occasione è arrivato per loro anche il messaggio di auguri e benedizione da parte di Papa Francesco.

A Giulio e Ludovica formuliamo i migliori auguri per questo importante traguardo affinché continuino il loro percorso insieme con lo stesso amore che li ha accompagnati in questi 25 anni.