Positano, auguri a Gianfranco Russo e Federica Morella per la nascita delle gemelline Sofia ed Anna Carlotta

Doppio fiocco rosa a Positano. Benvenute alle piccole gemelline Sofia ed Anna Carlotta che con la loro nascita hanno reso ancora più bella la storia d’amore tra Gianfranco Russo e Federica Morella che hanno ricevuto il più bel regalo di Natale. Gioia anche per i nonni Salvatore Russo, da tutti conosciuto come il Black, e la moglie Titina che con il loro ristorante sulla Spiaggia Grande rappresentano uno dei simboli della città verticale. A Gianfranco e Federica la redazione di Positanonews esprime i più grandi auguri per questo lietissimo evento ed alle due piccole Sofia ed Anna Carlotta un augurio di una vita ricca di amore e felicità.