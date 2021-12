Positano: Antica Sartoria festeggia 23 stagioni!

Furono proprio gli improvvisati sarti commercianti che aiutati da imprenditori come Benetton e Fiorucci, inventarono il tinto in capo per dare più scelta di colori, importando garze indiane mischiate con i vecchi merletti sottratti ai corredi, richiamarono l’attenzione di molti stilisti a produrre capi in bianco e dando un’infinita scelta di colori successivamente a seconda dell’esigenze, proprio qui a Positano.

Nascevano tante piccole botteghe come funghi, ed in una di queste, Giacomo Cinque riversava ed esprimeva tutto l’amore per i ricami e l’arte, realizzando ancora oggi capi stravaganti e qualche volta irripetibili.

Proprio per realizzare sempre capi unici, girando i vari mercatini di antiquariato, incontra Riccardo Ruggiti ed insieme conducono l’Antica Sartoria presente con i punti vendita sia sulla spiaggia di Positano, sia al centro del paese nella piazza dei Mulini, dove è rituale rifarsi le valigie per le continue vacanze.