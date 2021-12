Positano, annullato il concorso "Favolemia" per mancanza di partecipanti

Positano. Purtroppo è stato annullato il concorso “Favolemia”, promosso dall’attore Giuseppe Rispoli e dal Comune di Positano. L’anno scorso furono in tanti a partecipare, grandi e piccoli, e quest’anno si era pensato di riproporre l’evento invitando tutti i cittadini senza limiti di età a partecipare con un video nel quale potevano narrare una favola o un racconto che avesse come soggetto principale la città di Positano. Un modo per stimolare la creatività e per conoscere tradizioni e curiosità legati alla città ed ai suoi personaggi. Ma, a differenza dello scorso anno, alla vigilia dello scadere del termine di presentazione dei video si è dovuto constatare che la partecipazione è stata scarsissima con solo due video presentati e si è quindi deciso, non senza rammarico, di annullare il concorso.

Giuseppe Rispoli, in una diretta pubblicata sui social, esprime il proprio rammarico: «Mi dispiace molto perché pensavo potesse essere un’iniziativa interessante come quella dell’anno scorso, ci si poteva divertire e raccontare un po’ del nostro paese, si poteva inventare una favola o pubblicare un racconto della Positano di tanto tempo fa baciata dal sole e dal mare».

Forse la causa della scarsissima partecipazione è legata al fatto che, rispetto all’anno scorso quando vigevano molte più restrizioni e quindi si aveva più tempo a disposizione, adesso che la situazione rasenta la normalità ognuno sia preso da mille cose da fare e da pensare. Ma, in un mondo che va sempre di corsa, sarebbe bello riuscire a ritagliarsi qualche momento per far volare la fantasia e continuare a credere alle favole, ancora di più nel periodo magico del Natale