Positano, ancora pietrame in via Corvo e a Tordigliano. Ma si passa.

Quando piove così ininterrottamente da più giorni in Costiera amalfitana è sempre molto probabile che piovano pietre sulla strada. Anzi praticamente sul tratto che va da Positano a Piano di Sorrento è quasi quotidiano , e se non si tratta di qualcosa di eclatante, non fa neanche più notizia.



A Positano stamattina una piccola caduta di pietrame in via Corvo, dopo il bivio di Fiume della Noce, sulla strada che porta a Montepertuso. . Sul posto i vigili urbani e il pronto intervento della ditta Avitabile.



A Nocelle anche un piccolo smottamento, ma si passa, sia l’Amalfi Mobility Coast, il servizio interno, che i pullmini della Scuola, che la SITA . La strada è stata di nuovo ripulita. Anche a Tordigliano sulla SS 163 sono rotolate delle piccole pietre sul manto stradale. A Maiori , in questo momento, si procede ancora a senso unico alternato nei pressi dell’Hotel Splendid. Pietre anche a Ravello sulla Ravello Chiunzi, strada della provincia di Salerno ufficialmente chiusa, mentre vogliono fare gallerie dappertutto non pensano da dieci anni a mettere in sicurezza una delle principali strade turistiche della Campania, e che ne parliamo a fare …