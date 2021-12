Positano: anche quest’anno si ripete la magia del presepe di Fornillo

Positano ( Salerno ) Anche quest’anno c’è stato l’allestimento lo splendido presepe di Fornillo. Anche quest’anno i positanesi non hanno voluto rinunciare ad una delle tradizioni più belle della città nel periodo natalizio, ovvero il caratteristico presepe realizzato nella grotta naturale di Fornillo. Da sempre attrattiva per grandi e piccini, il caratteristico presepe di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, è in allestimento.

Sono tanti i volontari che nel corso degli anni hanno continuato questa tradizione continuata da Paolo Marrone, Nico Esposito, la famiglia Mantellini , Vincenzo il “direttore” e altri ancora,

La location è particolarmente suggestiva perché sfrutta una grotta naturale che è stata poi nel tempo arricchita con casette e piccoli particolari per farla diventare un presepe nel presepe. La riproduzione di alcuni scorci tipici positanesi rende il tutto ancora più bello ed emozionante.

Anche quest’anno, dunque, non appena sarà terminato, il Presepe di Fornillo diventerà il simbolo di Natale di Positano e una delle cose più belle della Costiera amalfitana