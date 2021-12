Positano all’alba trasporto eccezionale contromano dalla Sponda, avviso per chi va alla novena di Natale.

Nelle prime ore di domattina lunedì 20 dicembre un camion di grosse dimensioni percorrerà controsenso la strada interna di Positano, dalla Sponda verso il garage Mandara.

Per permettere il passaggio del camion senza che si blocchi il traffico e per le persone che si avvalgono di un veicolo, al fine di poter far raggiungere la Chiesa Madre in totale tranquillità per la Novena di Natale, Enzo Mandara mette a disposizione il parcheggio gratuitamente.