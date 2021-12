Positano, al Torneo dei Rioni Arienzo batte Sponda. Monica Cappuccio mattatrice in campo

Positano, costiera amalfitana. Si è conclusa la gara femminile del Torneo dei Rioni tra Sponda ed Arienzo che ha visto la squadra di Arienzo vincitrice. Maria Luisa Cinque e Monica Cappuccio le goleador della partita che si è svolta alla 17.00. Monica Cappuccio si è rivelata la vera mattatrice del torneo, per noi tra le migliori in campo grazie alla sua passione per il calcio che l’accompagna da quando era solo una bambina. Il Torneo ha visto alle 18.00 la sfida tra Liparlati e Chiesa Nuova ed alle 19.00 il match maschile Fornillo – Pastiniello. Successivamente ci sarà la premiazione ed una grande festa alla quale potranno partecipare tutti.