Positano, a causa dell’aumento dei contagi annullati tutti gli eventi natalizi in presenza

Il Comune di Positano comunica che: «In considerazione delle ultime notizie in merito all’emergenza covid-19, dove si registra purtroppo un aumento della curva del contagio, anche nel nostro paese, in linea con quanto sta accadendo nei paesi limitrofi e a livello nazionale, in via precauzionale e preventiva, sono annullati tutti i prossimi eventi in presenza previsti nel calendario delle iniziative natalizie».