Pomigliano d’Arco (NA). “CHRISTMAS SYMPHONIA”.

Articolo di Maurizio Vitiello – LA RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA “CHRISTMAS SYMPHONIA” A POMIGLIANO D’ARCO.

Saranno sei gli incontri dedicati alla musica classica nelle chiese pomiglianesi organizzati dall’associazione culturale Luna di Seta

Young Symphonia, la rassegna di musica classica dedicata ai più talentuosi artisti della Campania, torna a Pomigliano nella versione “Christmas” che si terrà nelle chiese del territorio e inizierà lunedì 13 dicembre 2021, a partire dalle ore 19, nella chiesa di San Felice in Pincis (via Toscano Felice Abate, 1), prima tappa del percorso.

Massimo Piccolo, direttore artistico e presidente dell’associazione Luna di Seta –«Sono particolarmente felice che dopo 18 anni di eventi e concerti realizzati in tutta in Italia, grazie ai nostri sponsor privati, a iniziare da Marfreight, al contributo della Regione Campania e a quello del Comune di Pomigliano, sia stato possibile tornare a dare il nostro piccolo, ma sentitissimo, apporto culturale alla nostra città. Nei prossimi giorni, sei chiese di Pomigliano ospiteranno altrettanti “momenti musicali” che spazieranno dalla classica accoppiata chitarra e violino – con il M° Simone Giliberti e il M° Giovanni Masi – al meno frequentato trio di clarinetti – capitanato dal M° Emanuele Palomba – fino ad arrivare a quello che è forse il più ambizioso e dovuto, il concerto d’organo – con il M° Luca Maresca. Quello che vale ancor più sottolineare – continua Massimo Piccolo -, è che questi concerti non sono il solito evento “spot” natalizio, ma si inseriscono in una programmazione molto più ampia iniziata quest’ estate e che contiamo di proseguire per tutto l’anno, con uno o due appuntamenti mensili».

Di seguito il calendario dei concerti:

13 dicembre 2021– Chiesa di San Felice in Pincis – M° Simone Giliberti e il M° Giovanni Masi

16 dicembre2021 – Chiesa di Santa Maria del Suffragio – M° Simone Giliberti e il M° Giovanni Masi

21 dicembre 2021 – Chiesa di Maria Santissima del Rosario – M° Emanuele Palomba

22 dicembre 2021 – Chiesa di San Pietro Apostolo – M° Emanuele Palomba

28 dicembre 2021 – Chiesa di Santa Maria Delle Grazie – M° Luca Maresca

3 gennaio 2022 – Chiesa di San Francesco D’Assisi – M° Luca Maresca

Info utili: Tutti gli eventi avranno inizio alle ore 19, nel pieno rispetto delle norme antiCovid.

Da seguire.

Maurizio Vitiello