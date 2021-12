Polvica di Tramonti: senso unico alternato con semaforo per la pulizia della SP1. Qui tutte le informazioni

Polvica di Tramonti (Costiera Amalfitana): senso unico alternato con semaforo per la pulizia della SP1. Qui tutte le informazioni.

Con ordinanza n. 1544 del 18/12/2021 la Provincia di Salerno ha autorizzato il senso unico alternato con segnaletica stradale a vista e con movieri su strada SP141 – Polvica – Pietre di Tramonti (compreso tratto Cesarano – SP 1) In tratti declassificata a strada comunale.

Questo è dovuto al fatto che si è resa necessaria l’attività di pulizia della carreggiata stradale e delle aree scoperte di pertinenza dalla vegetazione infestante o eccessivamente rigogliosa, di manutenzione della segnaletica

orizzontale, verticale e complementare esistente, di manutenzione del confine di proprietà della strada e di manutenzione della pavimentazione stradale.

A tale scopo, al fine di poter procedere in maniera celere e sicura alla manutenzione della strada è stato deciso di di istituire il senso unico alternato regolato da movieri lungo la tratta di strada strada SP141 – Polvica – Pietre di Tramonti (compreso tratto Cesarano – SP 1), dalle ore 8:00 alle ore 16:20, dal giorno 20/12/2021 fino al giorno 31/12/2021, con esclusione dei festivi.

Ordinanza Polvica SP1