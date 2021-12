Una possente macchina organizzativa , basata su varie associazioni di volontari, hanno approntato un percorso presepiale con tanti figuranti e casette botteghe dei vari antichi mestieri. Già di per se il percorso della Valle del Lavatoio e naturalisticamente di grande valenza, con l’aggiunta poi di illuminazione , musica , suoni e rumori antichi , produce un’emozione non da poco.

Positanonews con i suoi inviati ha visitato in backstage il PRESEPE VIVENTE, per conoscere e documentare il grande sforzo organizzativo e scenografico, e per testimoniare la bellezza del tutto.