Le parole di Piergiorgio Rotter intervenuto in esclusiva da Palomba e Ametrano

Piergiorgio Rotter conferma la sua presenza al Senna Day con la sua vettura

Piergiorgio Rotter è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano nel corso della rubrica “A tu per tu”. Ecco le sue dichiarazioni:

Come nasce la passione per i motori?

“La passione è nata fin da piccolo. Con il crescere della disponibilità e del tempo ho realizzato la replica della McLaren. Parliamo di una vettura in scala 1:1, formata da 214 cavalli e completamente funzionante”.

Cosa ti ha colpito su tutto della vettura?

“La livrea mi ha colpito particolarmente… è una delle più belle che la McLaren potesse mai realizzare”.

Il tuo sogno nel cassetto?

“Mi piacerebbe rifare un’altra replica. Si potrebbe fare una tipologia magari un po’ più moderna, con un motore nuovo e soprattutto più funzionale. Potrò usufruire della precedente esperienza per poterla fare ovviamente meglio”.

Ci vediamo al Senna Day?

“Non mancherò! Ci vediamo lì”.

Se vuoi ascoltare l’intervista a Piergiorgio Rotter clicca sul link che segue: http://chirb.it/D69DnG